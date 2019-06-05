.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В целом для рубля вырисовывается нейтральная краткосрочная картина - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июня 2019 года 16:56
В целом для рубля вырисовывается нейтральная краткосрочная картина - БКС
"В середине недели курс рубля сдвинулся вплотную к уровню 65 за доллар. Этому способствует целый набор факторов, базовыми из которых являются ослабление доллара США на валютном рынке, некоторое снижение уровня страхов, связанных с торговыми войнами, высокий спрос на ОФЗ и сдержанное восстановление нефтяных цен. Доллар теряет позиции на фоне риторики руководств ФРС США о готовности принимать меры для стимулирования экономического подъема, рынки закладывают вероятность понижения процентной ставки Федрезервом до конца текущего года. Готовность Мексики вести переговоры с Вашингтоном и пойти на уступки снижает уровень тревожности рынков, связанной с торговыми конфликтами. Вместе с тем индекс российских гособлигаций RGBI вернулся на уровни конца июля 2018 года, отражая повышенный спрос нерезидентов на ОФЗ. В среду Минфин успешно разместил 5-летние бумаги, удалось привлечь почти 47,5 млрд руб. Покупки рублевого долга в условиях санкционной паузы и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ в июне оказывают российской валюте значимую поддержку, позволяя ей в определенной степени снизить зависимость от уровня глобального "риск-аппетита" и ценовых движений в нефти. В целом, на наш взгляд, для рубля вырисовывается нейтральная краткосрочная картина. До конца недели ждем курс в диапазоне 64,8-66,3 за доллар", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
.
05 июня 2019 года 16:22
"ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение "бенчмарк"-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив - 4,75%. По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены... читать дальше
.05 июня 2019 года 14:55
Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
"Недавнее значительное падение уровня рыночных процентных ставок оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечают аналитики Forexite. - Вчерашнее заявление председателя ФРС США Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, также является аргументом в пользу стабилизации цен акций.... читать дальше
.05 июня 2019 года 13:57
Председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил данные ранее комментарии вице-президента Ричарда Кларида и пообещал сократить процентные ставки в случае, если экономика США столкнется с трудностями. Пауэлл открыто заявил, что регулятор будет действовать соответствующим образом, чтобы поддерживать... читать дальше
.05 июня 2019 года 13:30
Ситуация на российском фондовом рынке сегодня, на взгляд старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, довольно спокойная, при этом основания говорить о стабилизации и даже улучшении внешнего новостного фона. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:53
"Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EUR/USD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1,1260 - предыдущих... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:39
"Нефтяные котировки во вторник сохранили прежний торговый диапазон, кратковременно выступая за его нижнюю границу. Фьючерсы на Brent формируют "боковой" коридор в пределах $60,5-62,8 за баррель, демонстрируя слабые нисходящие настроения, выраженные в снижении экстремумов. Краткосрочно остается... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:36
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее на фоне восстановления глобального аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.6/bbl, WTI - $53/bbl. Вчера в вечерние часы рынок в очередной раз неприятно удивила информация по росту... читать дальше
.05 июня 2019 года 10:35
"Доходность американских 10-леток во вторник впервые за 6 торговых сессий скорректировалась вверх (+6 б.п. – до 2,13% годовых) на росте аппетита к риску на рынках после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономический подъем в США. Его слова были... читать дальше
.05 июня 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду. читать дальше
.04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.