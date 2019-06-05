В целом для рубля вырисовывается нейтральная краткосрочная картина - БКС

"В середине недели курс рубля сдвинулся вплотную к уровню 65 за доллар. Этому способствует целый набор факторов, базовыми из которых являются ослабление доллара США на валютном рынке, некоторое снижение уровня страхов, связанных с торговыми войнами, высокий спрос на ОФЗ и сдержанное восстановление нефтяных цен. Доллар теряет позиции на фоне риторики руководств ФРС США о готовности принимать меры для стимулирования экономического подъема, рынки закладывают вероятность понижения процентной ставки Федрезервом до конца текущего года. Готовность Мексики вести переговоры с Вашингтоном и пойти на уступки снижает уровень тревожности рынков, связанной с торговыми конфликтами. Вместе с тем индекс российских гособлигаций RGBI вернулся на уровни конца июля 2018 года, отражая повышенный спрос нерезидентов на ОФЗ. В среду Минфин успешно разместил 5-летние бумаги, удалось привлечь почти 47,5 млрд руб. Покупки рублевого долга в условиях санкционной паузы и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ в июне оказывают российской валюте значимую поддержку, позволяя ей в определенной степени снизить зависимость от уровня глобального "риск-аппетита" и ценовых движений в нефти. В целом, на наш взгляд, для рубля вырисовывается нейтральная краткосрочная картина. До конца недели ждем курс в диапазоне 64,8-66,3 за доллар", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.