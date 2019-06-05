"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "префов" Татнефти до "держать", "обычки" "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" до "продавать"

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" - с "держать" до "продавать".

Рекомендация "держать" была подтверждена аналитиками для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) и привилегированных акций "Сургутнефтегаза", а для бумаг "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) эксперты подтвердили рейтинг "продавать".