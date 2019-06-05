Падение доходностей по американским казначейским обязательствам повышает интерес к российским высокодоходным долговым инструментам - "Открытие Брокер"

"Российский рынок пока взял передышку, так как за прошедший месяц был одним из самых сильных, но в последнее время его удерживает от роста сильное падение цены нефти. С другой стороны, падение доходностей по американским казначейским обязательствам повышает интерес к российским высокодоходным долговым инструментам", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.