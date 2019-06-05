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05 июня 2019 года 15:19
Локальный рекорд рынка ОФЗ и рост нефти не воодушевили рубль - БКС
"Пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но быстро перешла к снижению, обновив недельный минимум, после чего скорректировалась. Пара EUR/RUB в среду также открылась вверх и затем начала консолидироваться в небольшом "плюсе", демонстрируя более сильную динамику благодаря росту евро на внешнем рынке. Рубль продолжает в основном отыгрывать в соответствующих парах динамику доллара и евро на мировом рынке, не реагируя на остальные драйверы, в том числе на сигналы с нефтяного рынка. Однако они не отличаются устойчивостью, по крайней мере, в масштабе нескольких дней. Сегмент развивающихся валют остается разделенным на 2 лагеря: вчерашние лидеры роста (турецкая лира) продолжили развивать восходящее движение. В то же время аутсайдеры вторника (южноафриканский рэнд) в среду находятся под давлением. Однако в большинстве своем в данном секторе наблюдается стремление к позитивной тенденции. Мировые площадки также демонстрируют относительно высокий спрос на рисковые активы, который поддерживается прозвучавшими в последние дни мягкими заявлениями чиновников ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. Кроме того, восстановлению глобальных рынков способствует увеличение шансов на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Также риски эскалации протекционистского противостояния снизились благодаря тому, что президент Мексики оценил вероятность заключение торговой сделки со Штатами как высокую. Однако рубль пока не спешит воспользоваться столь благоприятным внешним фоном, и даже усиление восходящей динамики российского долгового рынка не привело к аналогичному движению рубля. Сегодня индекс RGBI обновил 10-месячный максимум, повышаясь вторую сессию подряд. Несмотря на пробой нижней границы краткосрочного восходящего канала, пара USD/RUB не спешит развивать движение вниз, отскочив из горизонтальной области поддержки 64,85-65,04. Вероятно, более надежным сигналом, свидетельствующим о завершении волны роста, начавшейся в конце мая, будет закрытие часовой свечки под уровнем 64,85", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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05 июня 2019 года 16:22
"ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение "бенчмарк"-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив - 4,75%. По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены... читать дальше
.05 июня 2019 года 14:55
Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
"Недавнее значительное падение уровня рыночных процентных ставок оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечают аналитики Forexite. - Вчерашнее заявление председателя ФРС США Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, также является аргументом в пользу стабилизации цен акций.... читать дальше
.05 июня 2019 года 13:57
Председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил данные ранее комментарии вице-президента Ричарда Кларида и пообещал сократить процентные ставки в случае, если экономика США столкнется с трудностями. Пауэлл открыто заявил, что регулятор будет действовать соответствующим образом, чтобы поддерживать... читать дальше
.05 июня 2019 года 13:30
Ситуация на российском фондовом рынке сегодня, на взгляд старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, довольно спокойная, при этом основания говорить о стабилизации и даже улучшении внешнего новостного фона. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:53
"Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EUR/USD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1,1260 - предыдущих... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:39
"Нефтяные котировки во вторник сохранили прежний торговый диапазон, кратковременно выступая за его нижнюю границу. Фьючерсы на Brent формируют "боковой" коридор в пределах $60,5-62,8 за баррель, демонстрируя слабые нисходящие настроения, выраженные в снижении экстремумов. Краткосрочно остается... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:36
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее на фоне восстановления глобального аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.6/bbl, WTI - $53/bbl. Вчера в вечерние часы рынок в очередной раз неприятно удивила информация по росту... читать дальше
.05 июня 2019 года 10:35
"Доходность американских 10-леток во вторник впервые за 6 торговых сессий скорректировалась вверх (+6 б.п. – до 2,13% годовых) на росте аппетита к риску на рынках после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономический подъем в США. Его слова были... читать дальше
.05 июня 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду. читать дальше
.04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
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