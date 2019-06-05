Локальный рекорд рынка ОФЗ и рост нефти не воодушевили рубль - БКС

"Пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но быстро перешла к снижению, обновив недельный минимум, после чего скорректировалась. Пара EUR/RUB в среду также открылась вверх и затем начала консолидироваться в небольшом "плюсе", демонстрируя более сильную динамику благодаря росту евро на внешнем рынке. Рубль продолжает в основном отыгрывать в соответствующих парах динамику доллара и евро на мировом рынке, не реагируя на остальные драйверы, в том числе на сигналы с нефтяного рынка. Однако они не отличаются устойчивостью, по крайней мере, в масштабе нескольких дней. Сегмент развивающихся валют остается разделенным на 2 лагеря: вчерашние лидеры роста (турецкая лира) продолжили развивать восходящее движение. В то же время аутсайдеры вторника (южноафриканский рэнд) в среду находятся под давлением. Однако в большинстве своем в данном секторе наблюдается стремление к позитивной тенденции. Мировые площадки также демонстрируют относительно высокий спрос на рисковые активы, который поддерживается прозвучавшими в последние дни мягкими заявлениями чиновников ФРС относительно дальнейшей монетарной политики. Кроме того, восстановлению глобальных рынков способствует увеличение шансов на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Также риски эскалации протекционистского противостояния снизились благодаря тому, что президент Мексики оценил вероятность заключение торговой сделки со Штатами как высокую. Однако рубль пока не спешит воспользоваться столь благоприятным внешним фоном, и даже усиление восходящей динамики российского долгового рынка не привело к аналогичному движению рубля. Сегодня индекс RGBI обновил 10-месячный максимум, повышаясь вторую сессию подряд. Несмотря на пробой нижней границы краткосрочного восходящего канала, пара USD/RUB не спешит развивать движение вниз, отскочив из горизонтальной области поддержки 64,85-65,04. Вероятно, более надежным сигналом, свидетельствующим о завершении волны роста, начавшейся в конце мая, будет закрытие часовой свечки под уровнем 64,85", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.