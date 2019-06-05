Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite

"Недавнее значительное падение уровня рыночных процентных ставок оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечают аналитики Forexite. - Вчерашнее заявление председателя ФРС США Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, также является аргументом в пользу стабилизации цен акций. Пауэлл заявил, что экономика продолжает расти, безработица низка, а уровень инфляции стабилен. Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс. Курс евро/иена поднялся с уровня 121.63 до 122.25. Курс фунт/иена поднялся почти на 60 пунктов до уровня 137.75. Доходность 10-летних гособлигаций Японии упала до отметки -0.127%, что является минимумом с августа 2016 года. Доходность 10-летних гособлигаций Германии опустилась до рекордно низкого уровня -0.226%. Снижение рыночных процентных ставок в мире оказывает поддержку курсу золота, который вырос сегодня на пятнадцать долларов до уровня 1339.80, максимального за последние три месяца".