ФРС США продолжает подпитывать надежды рынка на снижение ставок - Julius Baer

Председатель ФРС США Джером Пауэлл подтвердил данные ранее комментарии вице-президента Ричарда Кларида и пообещал сократить процентные ставки в случае, если экономика США столкнется с трудностями. Пауэлл открыто заявил, что регулятор будет действовать соответствующим образом, чтобы поддерживать экономический рост. Его комментарии усилили рыночные ожидания более низких ставок: фьючерсы на ставку по федеральным фондам говорят о том, что она опустится ниже 1,8% к декабрю 2019 года.

"Учитывая текущую стоимость заимствований в диапазоне 2,25-2,5%, рынок фьючерсов прогнозирует более двух снижений ставки по 0,25% каждая, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В то время как эти ожидания разделают все больше и больше экономистов и брокеров, мы не видим необходимости для такого агрессивного смягчения политики в настоящее время. В американской экономике не наблюдается серьезных дисбалансов, которые могли бы поспособствовать перерастанию обеспокоенности в связи с торговыми конфликтами в полноценную рецессию. Экономический рост, конечно же, будет сталкиваться с препятствиями, однако должен остаться в рамках тренда и в среднем составит 2% до конца года. Это должно удерживать риск дефолта по спекулятивным облигациям на низком уровне. Недавние колебания доходностей и ценовая волатильность на рынке облигаций показывают, что инвесторы не получают адекватной компенсации за риск обладания инструментами с длительным сроком погашения. В текущей обстановке мы сохраняем уверенность, что более рисковые сегменты рынка облигаций предоставляют хорошие возможности в связи с разницей процентных ставок, и сохраняем позитивный взгляд по высокодоходным облигациям в долларах США и облигациям развивающихся рынков в твердой валюте".