Цены на нефть остаются практически единственным негативным фактором для рубля в краткосрочной перспективе - БКС

"Доллар остается слабым в ожидании возможного смягчения монетарной политики ФРС, хотя обвальное падение американской валюты временно приостановилось. "Американцу" вчера удалось немного скорректироваться к ряду ключевых и развивающихся валют. Спрос на риск в мире напротив в некоторой степени восстановился по той же причине: уверенность инвесторов в том, что мировые ЦБ поддержат экономику, крепнет. Намеков на разворот американской ДКП уже вполне достаточно. Вчера глава ФРБ Сент-Луиса Буллард первым из действующих чиновников ФРС заявил о возможности смягчения. Глава ФРС США Пауэлл в рамках выступления во вторник дал понять, что регулятор пойдет на все необходимые меры для поддержания экономики. Это дает рублю дополнительный драйвер для укрепления в виде удешевления долларового фондирования. Говоря простыми словами, carry trade с российскими ОФЗ может стать привлекательнее за счет расширения премии за риск после снижения доходностей в штатах. В результате цены на нефть остаются практически единственным негативным фактором для рубля в краткосрочной перспективе. Индекс RGBI вернулся на локальные максимумы. Сегодня состоятся аукционы Минфина, в рамках которых ведомство предложит очень привлекательную пару 5-ти и 6-летних бумаг. Эта дюрация привлекательна для нерезидентов, а ОФЗ 26227 вообще является абсолютным рекордсменам по спросу на аукционах. Хороший спрос может оказать дополнительную поддержку рублю", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.