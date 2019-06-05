.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. будут предлагаться инвесторам впервые, рекомендуем выставлять заявки в районе 97,5% от номинала - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июня 2019 года 12:36
ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. будут предлагаться инвесторам впервые, рекомендуем выставлять заявки в районе 97,5% от номинала - Уралсиб
"В сегменте рублевого госдолга вчера наблюдался рост котировок, однако за исключением некоторых выпусков объемы торгов были очень невысокими, - указывает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. - . Рублю удалось немного укрепиться за основную сессию, несмотря на то, что нефтяные цены продолжили движение вниз и вплотную приблизились к рубежу 60 долл./барр. Спрос на рублевый госдолг был хорошим, впрочем, инвесторы проявляли интерес и к российским долларовым бумагам. В сегменте ОФЗ больше всего сделок было с пятнадцатилетними ОФЗ 26225, оборот в них достиг примерно 9 млрд руб., а цена выросла почти на половину процентного пункта. Также хороший оборот был в пятилетних ОФЗ 26227 и семилетних ОФЗ 26226. Доходности вдоль кривой вчера упали в среднем на 2–7 б.п. Минфин для своих сегодняшних аукционов выбрал два среднесрочных выпуска, один из которых будет дебютным, и впервые за долгое время (с середины февраля) проведет аукцион с лимитом". ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. будут предлагаться инвесторам впервые, объем предложения ограничен лимитом в 20 млрд руб. На кривой выпуск, ставка купона по которому установлена в размере 7,15% годовых, расположится между ОФЗ 26222 с погашением в октябре 2024 г. и ОФЗ 26219, погашаемыми в сентябре 2026 г., указывает Ольга Стерина. Вчера к вечеру доходность ОФЗ 26222 опустилась до 7,66% годовых, а ОФЗ 26219 – до 7,82%. Если бы новые ОФЗ 26229 лежали прямо на кривой, то их доходность должна была бы быть в районе 7,75% годовых. "Однако, очевидно, что за дебют и низкую ликвидность будет, как обычно, предоставлена премия. В то же время установка лимита должна ее ограничить, и нам кажется, что премия составит около 5 б.п. Таким образом, сегодня мы рекомендуем выставлять заявки в районе 97,5% от номинала," - отмечает эксперт Уралсиба. Далее инвесторам будут предложены ОФЗ 26227 с погашением в июле 2024 г. Этот пятилетний выпуск – один из фаворитов у инвесторов. Предыдущий аукцион по нему состоялся две недели назад, напоминает Ольга Стерина. Тогда спрос достиг 162 млрд руб., Минфин удовлетворил примерно 45% заявок и доразместил выпуск на 73 млрд руб., при этом столь колоссальный спрос помог провести аукцион с дисконтом ко вторичному рынку. Доходность по цене отсечения была в прошлый раз установлена на уровне 7,69% годовых. Вчера ОФЗ 26227 торговались под 7,66% годовых.
.
Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
.
05 июня 2019 года 13:30
Ситуация на российском фондовом рынке сегодня, на взгляд старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, довольно спокойная, при этом основания говорить о стабилизации и даже улучшении внешнего новостного фона. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:53
"Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EUR/USD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1,1260 - предыдущих... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:39
"Нефтяные котировки во вторник сохранили прежний торговый диапазон, кратковременно выступая за его нижнюю границу. Фьючерсы на Brent формируют "боковой" коридор в пределах $60,5-62,8 за баррель, демонстрируя слабые нисходящие настроения, выраженные в снижении экстремумов. Краткосрочно остается... читать дальше
.05 июня 2019 года 11:36
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее на фоне восстановления глобального аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.6/bbl, WTI - $53/bbl. Вчера в вечерние часы рынок в очередной раз неприятно удивила информация по росту... читать дальше
.05 июня 2019 года 10:35
"Доходность американских 10-леток во вторник впервые за 6 торговых сессий скорректировалась вверх (+6 б.п. – до 2,13% годовых) на росте аппетита к риску на рынках после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономический подъем в США. Его слова были... читать дальше
.05 июня 2019 года 09:41
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду. читать дальше
.04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:33
Курс евро/доллар установился в пределах 1,1239-1,1276. Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов - до уровня 1,2692. Курс доллар/иена совершает колебания вблизи отметки 108. Курс доллара после незначительной коррекции продолжает оставаться под давлением. Негативное влияние на курс доллара оказывают... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:00
Продолжающаяся эскалация торговых споров между США и Китаем, а также угрозы введения Вашингтоном пошлин против мексиканского импорта привели к росту опасений относительно циклического спада в американской экономике, указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Все больше инвесторов... читать дальше
.04 июня 2019 года 13:59
"Со дня своего избрания в 2016 году президент США Дональд Трамп активно присутствует в заголовках новостей по поводу внешнеторговой политики Вашингтона. - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - При этом ему все еще удается шокировать... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.