Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее на фоне восстановления глобального аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.6/bbl, WTI - $53/bbl. Вчера в вечерние часы рынок в очередной раз неприятно удивила информация по росту запасов нефти и нефтепродуктов в США. Согласно предварительным данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3.5 mb, а запасы бензина - на 2.7 mb, хотя аналитики ожидали увидеть их снижение. Сегодня в 17:30 (мск) будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США. Отметим, что по итогам марта запасы сырья в странах ОЭСР (показатель, на который во многом ориентируется ОПЕК для оценки баланса спроса и предложения на нефтяном рынке) по-прежнему находились выше своего пятилетнего среднего значения. Таким образом, продолжающийся рост запасов и повышенная волатильность на нефтяном рынке могут стать аргументами в пользу продления сделки ОПЕК+ до конца текущего года. Напомним, что министерская встреча ОПЕК+, на которой будет приниматься решение по сделке, пока запланирована на конец июня, хотя в информационных источниках сообщалось, что встречу могут перенести на первые числа июля", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".