Нефтяные цены могут восстановиться при поддержке ОПЕК+ и улучшающегося внешнего фона - БКС

"Нефтяные котировки во вторник сохранили прежний торговый диапазон, кратковременно выступая за его нижнюю границу. Фьючерсы на Brent формируют "боковой" коридор в пределах $60,5-62,8 за баррель, демонстрируя слабые нисходящие настроения, выраженные в снижении экстремумов. Краткосрочно остается потенциал для снижения в район $59, но в дальнейшем цены могут восстановиться при поддержке ОПЕК+ и улучшающегося внешнего фона", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.