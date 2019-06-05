Goldman Sachs начал анализ HeadHunter, рейтинг ADS - "покупать"

Goldman Sachs начал анализ рекрутингового сервиса HeadHunter, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация для американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter была дана "покупать". Прогнозная стоимость этих бумаг, установленная аналитиками, составляет $23,70 за штуку.

Текущая стоимость ADS HeadHunter составляет порядка $17,26 за штуку.

Как сообщалось, HeadHunter в рамках IPO провел размещение акций на американской бирже Nasdaq по цене $13,5 за одну ценную бумагу. Акции HeadHunter начали торговаться на Nasdaq под тикером HHR 9 мая. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, "ВТБ Капитал" , BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB.