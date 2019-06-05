.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Минфин продолжил подогревать оптимизм вторичного рынка ОФЗ - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
05 июня 2019 года 10:46

Минфин продолжил подогревать оптимизм вторичного рынка ОФЗ - Росбанк

"Минфин продолжил подогревать оптимизм вторичного рынка, предложив сразу две "короткие" бумаги на сегодняшний аукцион. При этом бумага ОФЗ 26227 (июль 2024) была предложена без верхнего лимита размещения, а для нового бенчмарка ОФЗ 26229 (ноябрь 2025) установлен лимит в 20 млрд руб. Попытка ограничить предложение в новой бумаге говорит о нежелании ведомства предлагать избыточную премию относительно кривой, тем более, когда интерес инвесторов к вторичному сегменту остается высоким. Суверенная кривая в ходе вчерашней сессии сместилась вниз на 2-3 бп на средних дюрациях и на 4-5 бп на дальнем участке кривой, чему, вероятно, помогло отсутствие длинных выпусков в числе претендентов на аукцион," - отмечают аналитики Росбанка.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
05 июня 2019 года 13:30
Новые сигналы ФРС способны развернуть потоки капиталов - БКС
Ситуация на российском фондовом рынке сегодня, на взгляд старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, довольно спокойная, при этом основания говорить о стабилизации и даже улучшении внешнего новостного фона. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика может...    читать дальше
.
05 июня 2019 года 11:53
Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD - FxPro
"Отступление доллара произошло в критически важный момент, когда EUR/USD тестировала верхнюю границу нисходящего канала. Техническая картина весьма благоприятна для EUR/USD. Паре удалось сильным движением сломить нисходящую тенденцию и подтвердить этот слом ростом выше 1,1260 - предыдущих...    читать дальше
.
05 июня 2019 года 11:39
Нефтяные цены могут восстановиться при поддержке ОПЕК+ и улучшающегося внешнего фона - БКС
"Нефтяные котировки во вторник сохранили прежний торговый диапазон, кратковременно выступая за его нижнюю границу. Фьючерсы на Brent формируют "боковой" коридор в пределах $60,5-62,8 за баррель, демонстрируя слабые нисходящие настроения, выраженные в снижении экстремумов. Краткосрочно остается...    читать дальше
.
05 июня 2019 года 11:36
Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снижаются в ходе утренних торгов после роста днем ранее на фоне восстановления глобального аппетита к рисковым активам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $61.6/bbl, WTI - $53/bbl. Вчера в вечерние часы рынок в очередной раз неприятно удивила информация по росту...    читать дальше
.
05 июня 2019 года 10:35
Евробонды ЕМ продолжат догонять UST на фоне расширившихся кредитных спрэдов - Промсвязьбанк
"Доходность американских 10-леток во вторник впервые за 6 торговых сессий скорректировалась вверх (+6 б.п. – до 2,13% годовых) на росте аппетита к риску на рынках после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономический подъем в США. Его слова были...    читать дальше
.
05 июня 2019 года 09:41
Brent подешевела до $61,74 за баррель
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду.    читать дальше
.
04 июня 2019 года 17:20
Редкоземельные металлы - слабый козырь для Пекина в торговых спорах с США - Julius Baer
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,...    читать дальше
.
04 июня 2019 года 15:33
Курс доллара остается под давлением - Forexite
Курс евро/доллар установился в пределах 1,1239-1,1276. Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов - до уровня 1,2692. Курс доллар/иена совершает колебания вблизи отметки 108. Курс доллара после незначительной коррекции продолжает оставаться под давлением. Негативное влияние на курс доллара оказывают...    читать дальше
.
04 июня 2019 года 15:00
Внешнеторговая напряженность приводит к инверсии кривой доходности в США - Julius Baer
Продолжающаяся эскалация торговых споров между США и Китаем, а также угрозы введения Вашингтоном пошлин против мексиканского импорта привели к росту опасений относительно циклического спада в американской экономике, указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Все больше инвесторов...    читать дальше
.
04 июня 2019 года 13:59
Внешняя торговля становится политическим инструментом США - Julius Baer
"Со дня своего избрания в 2016 году президент США Дональд Трамп активно присутствует в заголовках новостей по поводу внешнеторговой политики Вашингтона. - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - При этом ему все еще удается шокировать...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.