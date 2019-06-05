Евробонды ЕМ продолжат догонять UST на фоне расширившихся кредитных спрэдов - Промсвязьбанк

"Доходность американских 10-леток во вторник впервые за 6 торговых сессий скорректировалась вверх (+6 б.п. – до 2,13% годовых) на росте аппетита к риску на рынках после заявления главы ФРС Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты инвесторами, как возможность пойти на снижение ставки в случае необходимости. Суверенные евробонды ЕМ на улучшение настроений инвесторов отреагировали снижением доходности на 1-9 б.п. Российский "бенчмарк" продемонстрировал снижение доходности на 3 б.п. – до 4,17% годовых – минимума с февраля 2018 года. Доходность евробондов продолжает уверенно двигаться к уровню 4,0-4,05% годовых, где бумаги находились в сентябре–ноябре 2017 года при среднем кредитном спрэде 170 б.п. (204 б.п. на текущий момент). Ожидаем, что до заседания ФРС 19 июня американские 10-летки будут консолидироваться вблизи уровня 2,0-2,1% годовых по доходности; евробонды ЕМ продолжат догонять UST на фоне расширившихся кредитных спрэдов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.