Попытки роста акций в среду могут возобновиться- ИК "Велес Капитал"

"Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 2,1-2,6%. На рынке прошла восходящая коррекция, обеспеченная надеждами на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и понижение процентных ставок уже в этом году. Глава центробанка Джером Пауэлл во вторник заявил, что регулятор пристально наблюдает за ходом торгового противостояния и готов принять меры, обеспечивающие рост национальной экономики. Негативного влияния на торги не оказало даже понижение прогноза роста мировой экономики Всемирным банком на этот год с 2,9% до 2,6%. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги умеренным снижением, устояв выше психологически важных отметок 2700 и 1300 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2675 пунктов, а для РТС - 1295 пунктов. Индекс Мосбиржи на дневном графике во вторник вышел из зоны перекупленности, что может дать повод для новой волны роста", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.