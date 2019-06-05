После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2700-2715 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станет динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому среди большого количества иностранных статистических показателей наибольшую практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.