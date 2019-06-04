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04 июня 2019 года 17:20
Редкоземельные металлы - слабый козырь для Пекина в торговых спорах с США - Julius Baer
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название, казалось бы, указывает на ограниченность предложения. Наконец, напряженности в секторе добавляет противостояние двух мировых сверхдержав. КНР доминирует на рынке предложения редкоземельных металлов. Если Пекин решит воспользоваться этим козырем во внешнеторговом споре с США, ключевым вопросом для рынков станет то, насколько пострадают цепочки добавленной стоимости в связанных с этим сырьем секторах. Редкоземельные металлы обладают уникальными оптическими, магнитными и каталитическими характеристиками, что делает их чрезвычайно важными для многих отраслей, например, для производства высокоточных медицинских или военных лазеров, двигателей для гибридных и электромобилей или компонентов смартфонов". Несмотря на название, запасы редкоземельных металлов в земной коре довольно велики, однако их добыча является сложным и дорогим процессом. Китай смог стать лидером на рынке благодаря особенностям регулирования отрасли, указывает Норберт Рюкер. "Опыт 2010 года, когда Китай ограничил торговлю с Японией из-за спора вокруг островов в Тихом океане, позволяет оценить возможное развитие событий. Как отмечает Bloomberg, рынкам не стоит слишком сильно переживать по этому поводу. Главный урок 2010 года заключается в том, что перебои в предложении сырья оказались временными и незначительными. Японские автопроизводители продолжили выпуск и продажу гибридных машин. Рост цен на сырье заставил потребителей более активно искать замену и альтернативные источники поставок. Начали появляться электромоторы с меньшим содержанием редкоземельных металлов, в Австралии и США заработали новые шахты, на рынок были выведены стратегические запасы, а для инвесторов в сырье вся история привела к падению прибылей. Сегодня Австралия и США обеспечивают около 20% мировой добычи редкоземельных металлов, тогда как в 2010 году эта цифра едва превышала 0%. История часто любит повторяться, и редкоземельные металлы не могут считаться козырем Пекина во внешнеторговом конфликте с США", - заключает эксперт Julius Baer.
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