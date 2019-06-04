Рубль чувствовал себя "уютнее" рынка акций - "Открытие Брокер"

"Рубль чувствовал себя "уютнее" рынка акций. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3940 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,96%, недельная - до 8,01%, а месячная - до 8,07%. Фактором поддержки рубля остаются аукционы ОФЗ, которые на фоне падения доходностей по американским казначейским обязательствам могут стать ещё более востребованными. В США уже допускают вероятность того, что ФРС может снизить ставку 3-4 раза до конца 2020 года, что означает рост разрыва доходностей между американскими и российскими долговыми обязательствами. Соответственно, даже снижение цены нефти пока на отечественном рынке воспринимают лишь в качестве будущего сокращения объёмов валютных покупок в рамках бюджетного правила", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.