Фондовый рынок завершит день в "минусе" - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций оказался сильно перегретым за последний месяц, пока на внешних площадках царил пессимизм. Соответственно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, наступление фазы фиксации прибыли стало лишь вопросом времени. Бумаги "Газпрома" и Сбербанка оказались самыми слабыми на торгах во вторник. Индексный провайдер MSCI также объявил об очередном снижении доли "Газпрома" в индексе Russia 10/40 из-за опережающего роста бумаг. Впрочем, за счёт дешевеющей нефти почти все представители нефтегазового сектора торговались в "минусе". Приоритеты покупателей сосредоточились в защитных бумагах электроэнергетиков, где более значимым является объём дивидендных выплат. Бумаги АФК "Система" торговались в "плюсе" на фоне финансовой отчётности. Прибыль по МСФО в I квартале составила 15,7 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 215 млн рублей годом ранее. Российский рынок завершит день в "минусе".

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