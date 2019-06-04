Падение не представляет серьезной опасности для краткосрочных фондовых "быков" - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии умеренно снизились вслед за коррекцией ряда "голубых фишек". На данный момент падение не представляет серьезной опасности для краткосрочных "быков", хотя коррекционный потенциал у российских индексов сохраняется (2675 пунктов для индикатора МосБиржи и 1295 пунктов для РТС)", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.