Курс доллара остается под давлением - Forexite

Курс евро/доллар установился в пределах 1,1239-1,1276. Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов - до уровня 1,2692. Курс доллар/иена совершает колебания вблизи отметки 108. Курс доллара после незначительной коррекции продолжает оставаться под давлением. Негативное влияние на курс доллара оказывают ожидания снижения уровня основных процентных ставок в США. В связи с этим, - отмечают в Forexite, особое внимание сегодня будет приковано к выступлению председателя ФРС США Пауэлла в 13:45 GMT.