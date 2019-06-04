БКС добавил в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" акции Evraz и "Северстали", исключил "префы" "Сургутнефтегаза" и акции "АЛРОСА"

"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", включив в нее акции Evraz и "Северстали" (MOEX: CHMF) и убрав привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), Evraz, Globaltrans, "Северсталь" и VEON.