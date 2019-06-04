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04 июня 2019 года 15:00
Внешнеторговая напряженность приводит к инверсии кривой доходности в США - Julius Baer
Продолжающаяся эскалация торговых споров между США и Китаем, а также угрозы введения Вашингтоном пошлин против мексиканского импорта привели к росту опасений относительно циклического спада в американской экономике, указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Все больше инвесторов уходят с фондового рынка в менее рисковые активы, например, облигации Казначейства США. Подобное поведение спровоцировало инверсию значительной части кривой доходности по американским бумагам: процентные ставки по долгосрочным долговым инструментам оказались ниже, чем по краткосрочным бумагам. По оценкам эксперта, на горизонте 2019 года это не является признаком приближающейся рецессии. При этом чем дольше будет сохраняться инверсия, тем выше будет риск сокращения ВВП в следующем году. "Согласно нашим моделям, средняя вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев составляет около 35%, - отмечает эксперт Julius Baer. - При таком довольно высоком уровне ФРС США оказывается под все большим давлением со стороны рынков, которые будут ждать сигналы смягчения политики регулятора. Фьючерсы по федеральным фондам закладывают снижение процентных ставок на 25 б.п. в сентябре, тогда как многие аналитики уже ожидают, что это станет первым из двух сокращений ставок в 2019 году. По нашим прогнозам, по итогам заседания 19 июня чиновники Федрезерва заявят о вероятном смягчении денежно-кредитной политики и снижении стоимости заимствования в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Как это отразится на состоянии рынков еще предстоит оценить". Кроме того, нормализации настроений могут поспособствовать позитивные новости по внешней торговле из Осаки, где 28-29 июня пройдет саммит G20. Принимая во внимание напряженность между Соединенными Штатами и Китаем, которая только нарастала с предыдущей встречи "Большой двадцатки", любой прогресс в торговых переговорах может оказаться недолговечным, считает Янвиллем Акет. Если ни ФРС США, ни саммит G20 не порадуют инвесторов, повышенная неопределенность на рынках сделает риски начала рецессии самоисполняющимся пророчеством в 2020 году. В то же время, с макроэкономической точки зрения, текущая конъюнктура, особенно в США, пока не является признаком неизбежного сокращения экономики, полагает эксперт.
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