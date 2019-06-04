.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Внешняя торговля становится политическим инструментом США - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июня 2019 года 13:59
Внешняя торговля становится политическим инструментом США - Julius Baer
"Со дня своего избрания в 2016 году президент США Дональд Трамп активно присутствует в заголовках новостей по поводу внешнеторговой политики Вашингтона. - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - При этом ему все еще удается шокировать рынки, как это случилось на прошлой неделе. Снижению индексов способствовали два фактора: новый раунд эскалации торговых споров с КНР и неожиданная угроза введения пошлин на мексиканский импорт. Последнее стало негативным сюрпризом для рынков, которые ожидали новое торговое соглашение Вашингтона со своими соседями на севере и на юге". Внешнеторговый спор США с Китаем перешел от пошлин к введению торговых запретов. В то время как Вашингтон запрещает своим компаниям работать с отдельными китайскими компаниями, власти КНР готовятся к введению ответных мер. Эксперт Julius Baer подчеркивает, что п ошлины являются негативом для мировой торговли, а запреты фактически угрожают разрывом глобальных цепочек поставок. Последние события на этом фронте убеждают нас во мнении, что Дональд Трамп использует торговые пошлины (и не только их) не столько для сокращения дисбаланса в двусторонней торговле, сколько для решения политических вопросов, включая сокращение потока нелегальных мигрантов из Мексики или поддержание/восстановление американского технологического превосходства. "Для решения целого спектра политических задач одного экономического инструмента недостаточно. В текущей обстановке предсказать следующий шаг Белого дома и совокупный ущерб от него становится практически невозможно. Однако справедливо будет сказать, что аналитики все еще рассчитывают на достижение США и Китаем соглашения по внешней торговле на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Мы сохраняем позитивный взгляд на рынки, принимая во внимание прогноз сохранения мягкой денежно-кредитной политики и низкую вероятность рецессии. При этом мы не исключаем краткосрочные снижения индексов из-за сильного влияния политических факторов", - резюмирует Маркус Алленшпах.
.
04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:33
Курс евро/доллар установился в пределах 1,1239-1,1276. Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов - до уровня 1,2692. Курс доллар/иена совершает колебания вблизи отметки 108. Курс доллара после незначительной коррекции продолжает оставаться под давлением. Негативное влияние на курс доллара оказывают... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:00
Продолжающаяся эскалация торговых споров между США и Китаем, а также угрозы введения Вашингтоном пошлин против мексиканского импорта привели к росту опасений относительно циклического спада в американской экономике, указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Все больше инвесторов... читать дальше
.04 июня 2019 года 13:38
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Pfizer Inc.: вход по текущим ценам - $41,52, целевой уровень - $44,5, стоп-лосс: $40,3, ожидаемая доходность: +6,7% абс.; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.04 июня 2019 года 11:18
"Нефтяные котировки остаются под давлением и торгуются в районе отметки $61/bbl по Brent. Негативное влияние на динамику нефтяных контрактов продолжает оказывать ухудшение аппетита участников рынка к рисковым активам. Кроме того, в условиях сохраняющейся неопределенности по поводу торговой войны... читать дальше
.04 июня 2019 года 10:36
"Единая валюта в понедельник развивала отскок от локальных минимумов. EUR/USD вернулась к 1,1250, области локальных максимумов последних шести недель. Формально нисходящая тенденция пока не сломлена, поскольку "быкам" требуется подтверждение в виде закрепления выше предыдущих максимумов на 1,1250.... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:44
Рынки акций США преимущественно снизились в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.03 июня 2019 года 18:45
"Котировки нефти в пятницу продолжили снижение и по итогам прошлой недели потеряли более 10%, - напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Помимо сильных данных по объему добычи сырья в США в марте мы видим лишь несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:25
"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:15
"Практически ежедневно мы стали получать тревожные макроэкономические данные из США, и на этот раз показатель ISM в обрабатывающей промышленности за май оказался хуже прогнозов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Финальная цифра за май опустилась до 52.1, что стало минимальным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.