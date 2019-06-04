.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / При текущей цене на нефть спрос на валюту к концу июня заметно возрастет - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июня 2019 года 14:20
При текущей цене на нефть спрос на валюту к концу июня заметно возрастет - Райффайзенбанк
"По нашим оценкам, объем дополнительных нефтегазовых доходов в июне составит ~310 млрд руб., что практически аналогично майскому значению (Минфин ожидал 314 млрд руб., фактические данные пока не опубликованы), - указывают аналитики Райффайзенбанка Денис Порывай и Станислав Мурашов. - При прочих равных, росту допдоходов не будут способствовать ни сезонный фактор (в июне он даже немного хуже, чем в мае), ни динамика рублевых цен на нефть ( в мае их роста практически не произошло, 0,3% м./м.). При проведении расчетов мы учли негативный эффект от обратного акциза на нефть. Как обычно, финальный объем интервенций будет также зависеть от корректировки, которую может сделать Минфин (если фактические допдоходы за май будут отличаться от его прогноза в 314 млрд руб.), однако, судя по ее исторической динамике, она не должна оказаться сильно отрицательной в этом месяце. По нашим оценкам, объем регулярных покупок валюты в период с 7 июня по 6 июля может оказаться в диапазоне 305-330 млрд руб. (4,7-5,0 млрд долл. за месяц). В дополнение к ним, отложенные покупки валюты составят еще 56 млрд руб. В итоге объем покупок Минфином долларов в июньском периоде составит 5,6-5,9 млрд долл. (для сравнения - в мае должно быть куплено 5,5 млрд долл.)". Такой объем интервенций окажется заметно больше ожидаемого сальдо счета текущих операций в июне, полагают эксперты банка. По их оценкам, исходя из сложившихся цен на нефть (61 долл./барр. Brent) и курса рубля (65,5 руб./долл.), из-за дивидендов в июне произойдет существенное падение сальдо текущего счета до 1 млрд долл. (для сравнения - в апреле, по предварительным данным, было 12,7 млрд долл., а в мае может составить 8 млрд долл.). "Помимо интервенций, негативное влияние на валютный рынок окажет систематический вывоз капитала нефинансовым сектором (обслуживание внешнего долга, неввезенная экспортная выручка и вывод прибыли, заработанной компаниями на территории РФ). Это означает, что валютный рынок переключится из состояния притока в состояние оттока валютной ликвидности, спрос будет превалировать над предложением и будет удовлетворяться главным образом за счет накопленного ( в 1 кв.) в банковском секторе запаса валютной ликвидности (мы оцениваем его в 12,3 млрд долл.). Как следствие, рубль может продемонстрировать умеренное ослабление (без этого запаса валюты ослабление было бы сильным)", - прогнозируют специалисты Райффайзенбанка.
.
04 июня 2019 года 17:20
"Торговые споры набирают обороты, и редкоземельные металлы вновь оказываются во внимании рынков, - отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Это сырье имеет ключевое значение для разных технологий, и само его название,... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:33
Курс евро/доллар установился в пределах 1,1239-1,1276. Курс фунт/доллар вырос на 50 пунктов - до уровня 1,2692. Курс доллар/иена совершает колебания вблизи отметки 108. Курс доллара после незначительной коррекции продолжает оставаться под давлением. Негативное влияние на курс доллара оказывают... читать дальше
.04 июня 2019 года 15:00
Продолжающаяся эскалация торговых споров между США и Китаем, а также угрозы введения Вашингтоном пошлин против мексиканского импорта привели к росту опасений относительно циклического спада в американской экономике, указывает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Все больше инвесторов... читать дальше
.04 июня 2019 года 13:59
"Со дня своего избрания в 2016 году президент США Дональд Трамп активно присутствует в заголовках новостей по поводу внешнеторговой политики Вашингтона. - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - При этом ему все еще удается шокировать... читать дальше
.04 июня 2019 года 13:38
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Pfizer Inc.: вход по текущим ценам - $41,52, целевой уровень - $44,5, стоп-лосс: $40,3, ожидаемая доходность: +6,7% абс.; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.04 июня 2019 года 11:18
"Нефтяные котировки остаются под давлением и торгуются в районе отметки $61/bbl по Brent. Негативное влияние на динамику нефтяных контрактов продолжает оказывать ухудшение аппетита участников рынка к рисковым активам. Кроме того, в условиях сохраняющейся неопределенности по поводу торговой войны... читать дальше
.04 июня 2019 года 10:36
"Единая валюта в понедельник развивала отскок от локальных минимумов. EUR/USD вернулась к 1,1250, области локальных максимумов последних шести недель. Формально нисходящая тенденция пока не сломлена, поскольку "быкам" требуется подтверждение в виде закрепления выше предыдущих максимумов на 1,1250.... читать дальше
.04 июня 2019 года 09:44
Рынки акций США преимущественно снизились в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.03 июня 2019 года 18:45
"Котировки нефти в пятницу продолжили снижение и по итогам прошлой недели потеряли более 10%, - напоминает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Помимо сильных данных по объему добычи сырья в США в марте мы видим лишь несколько... читать дальше
.03 июня 2019 года 18:25
"Давление на цены на нефть, как ожидается, сохранится на этой неделе на фоне того, что усиление агрессивной риторики в торговой политике США вызывает опасения по поводу сильного замедления экономики, что негативно повлияет на спрос. Геополитические риски в Венесуэле и Иране могут несколько... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.