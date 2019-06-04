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04 июня 2019 года 13:38
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея Pfizer Inc.: вход по текущим ценам - $41,52, целевой уровень - $44,5, стоп-лосс: $40,3, ожидаемая доходность: +6,7% абс.; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. "Pfizer, Inc. - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Привлекательность идеи: хорошие фундаментальные показатели компании; агрессивная программа обратного выкупа акций; цена находится на диагональном уровне поддержки - сигнал для среднесрочных покупок. Риски инвестирования: продолжающаяся коррекция на мировых финансовых рынках; возможная реформа системы здравоохранения США", - указывается в обзоре ITI Capital. Вторая инвестиционная идея Booking Holdings Inc.: вход по текущим ценам - $1656,22, целевой уровень: $1799, стоп-лосс: $1590, ожидаемая доходность: +8,7% абс.; временной горизонт удержания позиции - 90 дней. "Booking Holdings Inc.. - крупнейшая в мире система интернет-бронирования отелей. Привлекательность идеи: стабильные фундаментальные показатели компании; агрессивная программа обратного выкупа акций; хорошие уровни для покупки, с точки зрения технического анализа - цена пришла на важную поддержку. Риски инвестирования: продолжающаяся коррекция на мировых финансовых рынках; появление на рынке новых серьезных конкурентов, из-за чего возможно сокращение выручки", - подчеркивается в обзоре ITI Capital Третья инвестиционная идея Akamai Technologies, Inc.: продажа на текущих уровнях - $75,34, целевой уровень - $71,1, стоп-лосс: $77,5, ожидаемая доходность: +5,8% абс.; временной горизонт удержания позиции - 15 дней. "Текущая цена акций компании выглядит высокой, P/E 35,5, - отмечается в обзоре ITI Capital. - С точки зрения технического анализа наблюдаем "медвежий" сигнал - был сломлен восходящий тренд, возможно резкое снижение цены в самое ближайшее время. Котировки Akamai Technologies находятся под давлением из-за торговой войны США с Китаем, как и большинство бумаг из технологического сектора. Риски открытия короткой позиции: стабильные финансовые показатели компании; агрессивная программа обратного выкупа акций". Кроме того, в обзоре сообщается, что торговая идея в акциях HEWLETT PACKARD закрывается, результат сделки: доход 0.63$ на акцию (+4,4%). В AT&T торговая идея тоже закрывается, так как сработал стоп-лосс. Результат сделки: убыток составил 1.19$ на акцию (-3,7%). В The Boeing Company стоп-лосс переносится в безубыток ($355.1), цель прежняя.
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