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04 июня 2019 года 13:02
Летом индекс Мосбиржи может дотянуться до 2800 пунктов - БКС
"В первую половину дня вторника российский рынок умеренно корректируется к рубежу 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. - комментирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Данное движение вполне ожидаемо после мощной сессии с тяжеловесными акциями "Газпрома" в главной роли, выведшими отечественный рынок к новым историческим максимумам. Вчерашние лидеры - акции "Газпрома" и "Сбербанка" - закономерно снижаются. К тому же внешний фон остается преимущественно депрессивным. Баррель Brent продолжает неуверенно ходить в районе $60-61, зарубежные биржевые площадки преимущественно в красной зоне, сигналов о сближении позиций США и КНР по торговой сделке нет, а инвесторы еще переваривают новость о расширении географии торговых претензий Вашингтона - на этот раз внимание Трампа привлекала Мексика". Между тем, накануне представитель ФРС Джеймс Буллард отметил, что снижение процентных ставок в США в ближайшей перспективе может быть целесообразным. Это,по мнению эксперта "БКС Премьер", позитивный сигнал для фондовых активов. Во вторник ближе к вечеру глава ФРС Джером Пауэлл выступит с выступит речью, из которой рынки могут получить новые сигналы в отношении денежно-кредитной политики Федрезерва. "Российские активы сейчас в целом смотрятся лучше развивающихся аналогов, - констатирует Сергей Дейнека. - Этому, по нашему мнению, способствуют высокие реальные процентные ставки, дивидендная доходность фондового рынка на уровне 7-8%, а также улучшение общего сентимента в отношении отечественных активов в связи с продолжающейся санкционной "паузой". По нашему мнению, значительная часть дивидендов будет реинвестирована в акции. При этом возможная встреча лидеров РФ и США на саммите G20 в конце июня может, с учетом текущего геополитической картины, развить идею "разрядки" в отношениях двух стран, а продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года способно стабилизировать котировки нефти и "приподнять" их ближе к уровню $70. В таких условиях выход индекса Мосбиржи к уровню 2800 пунктов в летние месяцы, на наш взгляд, высоковероятен". В перспективе же текущей недели аналитик "БКС Премьер" не ожидает яркой динамики от индекса Мосбиржи, драйверов для покорения новых рекордов не просматривается. Прогнозный диапазон - 2675-2740 пунктов. Впрочем, вчерашний день показал, что в условиях определенной независимости российского рынка от внешнего фона сюрпризов исключать нельзя, предупреждает Сергей Дейнека.
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