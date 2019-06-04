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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Дальнейшее падение мировых рынков рублю не удастся игнорировать - Оргбанк
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04 июня 2019 года 12:36

Дальнейшее падение мировых рынков рублю не удастся игнорировать - Оргбанк

"Российская валюта пока равнодушна к потрясениям на нефтяном рынке. Ослабление ее не превысило и 1,5%, в то время как нефтяные котировки обесценились более чем на 16% за две недели. Для российского валютного рынка "отвязка" от нефтяного рынка стало уже нормой. В текущий момент основанием для этого служит достаточный запас прочности. Однако дальнейшее падение мировых рынков рублю не удастся игнорировать. И чем больше будет "пауза" в рубле, тем более резкие движения могут произойти позже", - предупреждает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.

Опубликовано: /Оргбанк/
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