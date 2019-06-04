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04 июня 2019 года 12:13
ОФЗ получили поддержку от валютного рынка - Уралсиб
"ОФЗ начали неделю умеренным снижением котировок, - напоминает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. - На российском рынке торги вчера ожидаемо начались с продаж, так как цена нефти Brent оказалась утром ниже 62 долл./барр. из-за смены контракта. К середине дня котировки ОФЗ просели примерно на 0,2–0,4 п.п., однако затем произошел разворот, который помог компенсировать большую часть утренних потерь. Во-первых, цены на нефть предприняли попытку немного подрасти, однако основную поддержку ОФЗ получили от валютного рынка – рубль за основную торговую сессию укрепился примерно на 0,2%. Вероятно, спрос на рубль сформировался в результате крупных покупок в акциях Газпрома, которые вчера вывели российские фондовые индексы в плюс. Таким образом, по итогам дня госбумаги потеряли примерно 0,1 п.п. от номинала, а доходности вдоль кривой прибавили 1–3 б.п. Отметим, что обороты были сравнительно невысокими, порядка 23 млрд руб., однако почти 10 млрд руб. пришлось на один выпуск, флоатер ОФЗ 29010". Сегодня рынок, как обычно, будет ждать объявления параметров предстоящих аукционов. Вчера Минфин анонсировал, что с 5 июня для предложения на аукционах будут доступны ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. на 450 млрд руб. (ставка купона 7,15% годовых) и ОФЗ 26230 с погашением в марте 2039 г. (купон 7,7%) объемом 300 млрд руб. "Пока рыночная конъюнктура не благоволит спросу на двадцатилетнюю дюрацию, и мы не уверены, что инвесторы захотят покупать новые шестилетние ОФЗ без заметной премии. Поэтому имеет смысл предложить хотя бы один из популярных выпусков, возможно, даже с небольшой премией в этот раз. Мы склоняемся в сторону пятилетних ОФЗ 26227, которые всегда пользуются хорошим спросом. В то же время мы не исключаем, что на фоне успешного выполнения плана Минфин вместо ОФЗ 26227 все же выберет новые шестилетние ОФЗ. Вместе со среднесрочной бумагой ведомство может продолжить доразмещать одиннадцатилетние ОФЗ 26228", - заключает Ольга Стерина.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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