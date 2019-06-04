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04 июня 2019 года 11:35
HSBC снизил рейтинг ADR Газпрома до "держать"
HSBC понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками HSBC, осталась без изменения и составляет $7,40 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $6,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,2 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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