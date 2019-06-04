HSBC снизил рейтинг ADR Газпрома до "держать"

HSBC понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками HSBC, осталась без изменения и составляет $7,40 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $6,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,2 за штуку.