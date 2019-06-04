Brent пока остается под давлением - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки остаются под давлением и торгуются в районе отметки $61/bbl по Brent. Негативное влияние на динамику нефтяных контрактов продолжает оказывать ухудшение аппетита участников рынка к рисковым активам. Кроме того, в условиях сохраняющейся неопределенности по поводу торговой войны между США и Китаем инвесторы опасаются за перспективы роста глобального спроса на энергоносители. Не оказала существенной поддержки ценам на нефть и информация о том, что Россия в мае сократила добычу сырья на 317 tbd по сравнению с октябрем 2018 года, перевыполнив план сокращения добычи нефти на 40%. Отметим, что на фоне неустойчивой динамики нефтяных цен продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца текущего года выглядит довольно вероятным событием. Сегодня в вечерние часы внимание участников рынка привлекут предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидают увидеть сокращение запасов сырой нефти практически на 2 mb. Если фактические данные оправдают ожидания аналитиков, это окажет локальную поддержку нефтяным котировкам", - полагают аналитики "Нордеа Банка".