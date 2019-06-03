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03 июня 2019 года 17:44
Золото дорожает на росте спроса на безопасные активы - Julius Baer
"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда Трампа повысить импортные пошлины на мексиканские товары в ответ на миграционные проблемы демонстрирует непредсказуемость главы Белого дома, особенно после отмены пошлин на алюминий и сталь из соседней страны несколькими днями ранее. По нашим оценкам, именно непредсказуемость Трампа спровоцировала в пятницу уход от риска на финансовых рынках, что оказало давление на акции и поддержало казначейские облигации США и золото. При этом закрытие коротких позиций по драгоценному металлу на фьючерсном рынке стало основным драйвером роста цен выше 1 300 долл. США за унцию". Пошлины против мексиканского импорта будут иметь несущественный экономический эффект, полагает эксперт Julius Baer. Однако тот факт, что Трамп смешивает элементы политического и экономического давления, а также его непредсказуемость, в том числе в отношении Китая, повышают неопределенность на финансовых рынках. Это, по мнению Карстена Менке, будет влиять на готовность инвесторов принимать на себя риски и окажет краткосрочную поддержку золоту через улучшение настроений на фьючерсном рынке и увеличение спроса на безопасные активы. "Риски кратковременного снижения котировок драгоценного металла сокращаются, хотя золото все еще страдает от высокого курса доллара. Мы по-прежнему считаем, что драгметалл находится в фазе долгосрочного роста цен, и сохраняем позитивный взгляд на него", - заключает специалист Julius Baer.
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03 июня 2019 года 16:49
"Интересной инвестиционной идеей выглядит покупка фьючерса на золото. Во-первых, ожидания понижения ставки ФРС немного ослабляют доллар, страхи и бегство из риска делают золото идеальным инструментом для сохранения капитала. Во-вторых, рынок уже подтверждает желание инвесторов перейти в защитный... читать дальше
.03 июня 2019 года 15:43
"S&P 500 пробил 200-дневную скользящую среднюю, которая составляет 2775 пунктов, ожидается отскок до 100-дневной скользящей средней (2797 пунктов). Текущий уровень RSI 14 дней составляет 30,8 п., что указывает на высокую перепроданность. Мы ожидаем отскока от этих уровней ввиду перспектив... читать дальше
.03 июня 2019 года 14:52
Если котировки нефти продолжат падать, наши прогнозы по компаниям нефтяного сектора могут оказаться завышенными - "ВТБ Капитал"
"За последние два дня прошлой недели цена нефти Brent снизилась на 7%, примерно до 64,80 долл./барр. Снижение относительно максимума с начала года составило 14%, - констатируют аналитики "ВТБ Капитала". - Учитывая растущую чувствительность прибылей российских нефтяных компаний к изменению цен на... читать дальше
.03 июня 2019 года 14:14
В мае ситуация в ограночной отрасли и в области розничной торговли ювелирными изделиями осталась слабой, негативно отразившись на продажах необработанных алмазов, указывают эксперты "ВТБ Капитала". Сокращение товарных запасов розничными продавцами ювелирных изделий уже начинает сказываться на... читать дальше
.03 июня 2019 года 13:57
"Вслед за ростом ожиданий замедления в глобальной экономике инвесторы стали более консервативно оценивать и перспективы спроса на сырье, включая нефть. В этой ситуации меры стабилизации рынков со стороны ОПЕК+ выглядят недостаточными, а продолжающаяся рекордная добыча в США при росте там запасов... читать дальше
.03 июня 2019 года 12:28
"Нефть завершила прошлую неделю самым резким падением с ноября прошлого года, потеряв с 30 мая более 12%. Нефтяные контракты, ранее минимально реагировавшие на ухудшение глобальных настроений, наконец, скорректировались, нагнав многие прочие рисковые активы по масштабам снижения. В качестве причин... читать дальше
.03 июня 2019 года 12:11
"С конца прошлой недели USD/RUB преодолела отметку 65.50 и с утра прибавляет 13 копеек, доходя до 65.56, - констатируют аналитики FxPro. - EUR/RUB начинает торги понедельника ростом на 15 копеек, пересекая 73.18. Текущие уровни являются знаковыми для рубля. USD/RUB находится вблизи тех отметок,... читать дальше
.03 июня 2019 года 11:22
Участники рынка могут избегать выхода EUR/USD за рамки диапазона 1,1130-1,1200 в первой половине недели - FxPro
"Евро вновь получил поддержку на спаде к 1,1130. Спросу на единую валюту помогает тяга в защитные облигации. Доходность германских 10-леток в конце недели падала ниже -0,2%, обновляя исторические минимумы. Даже греческие облигации дошли до многолетних минимумов. При этом 50-дневная средняя по... читать дальше
.03 июня 2019 года 10:26
С технической точки зрения покупатели контрактов Brent могут активизироваться в районе $60 за баррель - БКС
"Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают развивать негативную динамику и теряют более 1%, консолидируясь в районе $61 за баррель, - констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Спред между сортами Brent и WTI значительно сократился с $11 в середине прошлой недели... читать дальше
.03 июня 2019 года 10:19
"За последние два дня прошлой недели нефть подешевела более чем на 10%. Ни ростом добычи в Штатах и увеличением числа буровых установок, ни страхом разрастания торговой войны такой обвал объяснить нельзя. Против нефти идет очень мощная спекулятивная атака, как мы наблюдали это в конце прошлого... читать дальше
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