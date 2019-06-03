Золото дорожает на росте спроса на безопасные активы - Julius Baer

"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда Трампа повысить импортные пошлины на мексиканские товары в ответ на миграционные проблемы демонстрирует непредсказуемость главы Белого дома, особенно после отмены пошлин на алюминий и сталь из соседней страны несколькими днями ранее. По нашим оценкам, именно непредсказуемость Трампа спровоцировала в пятницу уход от риска на финансовых рынках, что оказало давление на акции и поддержало казначейские облигации США и золото. При этом закрытие коротких позиций по драгоценному металлу на фьючерсном рынке стало основным драйвером роста цен выше 1 300 долл. США за унцию".

Пошлины против мексиканского импорта будут иметь несущественный экономический эффект, полагает эксперт Julius Baer. Однако тот факт, что Трамп смешивает элементы политического и экономического давления, а также его непредсказуемость, в том числе в отношении Китая, повышают неопределенность на финансовых рынках. Это, по мнению Карстена Менке, будет влиять на готовность инвесторов принимать на себя риски и окажет краткосрочную поддержку золоту через улучшение настроений на фьючерсном рынке и увеличение спроса на безопасные активы.

"Риски кратковременного снижения котировок драгоценного металла сокращаются, хотя золото все еще страдает от высокого курса доллара. Мы по-прежнему считаем, что драгметалл находится в фазе долгосрочного роста цен, и сохраняем позитивный взгляд на него", - заключает специалист Julius Baer.