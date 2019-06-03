"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Газпрома до "держать"

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $3,8 за штуку.

"После ралли в акциях "Газпрома", вызванного позитивными изменениями на уровне корпоративного управления, котировки этих бумаг достигли прогнозируемого нами уровня, мы по-прежнему считаем, что повышение уровня корпоративного управления будет мощным драйвером для роста рыночной стоимости акций "Газпрома". Однако, по нашему мнению, на данный момент рынок забегает вперед в своих оценках", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $3,37 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,25 за штуку.