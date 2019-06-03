Покупка фьючерса на золото - интересная инвестиционная идея - ИК "ФИНАМ"

"Интересной инвестиционной идеей выглядит покупка фьючерса на золото. Во-первых, ожидания понижения ставки ФРС немного ослабляют доллар, страхи и бегство из риска делают золото идеальным инструментом для сохранения капитала. Во-вторых, рынок уже подтверждает желание инвесторов перейти в защитный актив - в пятницу золото вышло из локального "бокового" тренда выше 1310 долларов за тройскую унцию. Текущую цель по импульсу можно обозначить в районе 1375 долларов за тройскую унцию", - полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.