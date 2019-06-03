Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 по индексу МосБиржи и 1265 по РТС - ИК "Велес Капитал"

"Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ для краткосрочных игроков на повышение (аналогично предыдущим двум месяцам) складывается несколько рискованной. Оба индикатора завершили май у годовых максимумов, а рублевый индекс МосБиржи на недельном графике вошел в зону перекупленности, предупреждая о чувствительности к нисходящей коррекции. Важными для краткосрочных "быков" поддержками выступают отметки 2600 пунктов по индексу МосБиржи и 1265 пунктов по индексу РТС, а для среднесрочных - 2535 и 1210 пунктов (район средних полос Боллинджера недельных графиков). Преодоление указанных отметок поставит под вопрос актуальность восходящих трендов", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.