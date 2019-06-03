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Главная / Аналитикам / Аналитика / Россия - лучший фондовый рынок месяца - ITI Capital
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03 июня 2019 года 15:51
Россия - лучший фондовый рынок месяца - ITI Capital
В разрезе глобальных фондовых рынков главными аутсайдерами стали рынки Китая (-15%), Сингапура (-9%) и Италии. Лидерами роста стали РТС (+2,2%), рынок Бразилии (+1,6%) и Австралии (+1,4%). С начала года РТС прибавил 19%, Швейцарии - 14%, Австралии - 13%, США и Канады - 10%. В число аутсайдеров вошли фондовый рынок Чили (-9%) и Турции (-1,5%). Основной драйвер российского фондового рынка, как отмечают аналитики ITI Capital - акции "Газпрома", которые за месяц выросли на 35% против роста "Московской Биржи" на 4,5%, движение в большей степени было обусловлено локальными факторами роста".
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03 июня 2019 года 17:44
"Уход от риска становится все более заметным на финансовых рынках после обострения торговых споров между США с одной стороны и Китаем и Мексикой с другой, - подчеркивает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Угроза американского президента Дональда... читать дальше
.03 июня 2019 года 16:49
"Интересной инвестиционной идеей выглядит покупка фьючерса на золото. Во-первых, ожидания понижения ставки ФРС немного ослабляют доллар, страхи и бегство из риска делают золото идеальным инструментом для сохранения капитала. Во-вторых, рынок уже подтверждает желание инвесторов перейти в защитный... читать дальше
.03 июня 2019 года 15:43
"S&P 500 пробил 200-дневную скользящую среднюю, которая составляет 2775 пунктов, ожидается отскок до 100-дневной скользящей средней (2797 пунктов). Текущий уровень RSI 14 дней составляет 30,8 п., что указывает на высокую перепроданность. Мы ожидаем отскока от этих уровней ввиду перспектив... читать дальше
.03 июня 2019 года 14:52
Если котировки нефти продолжат падать, наши прогнозы по компаниям нефтяного сектора могут оказаться завышенными - "ВТБ Капитал"
"За последние два дня прошлой недели цена нефти Brent снизилась на 7%, примерно до 64,80 долл./барр. Снижение относительно максимума с начала года составило 14%, - констатируют аналитики "ВТБ Капитала". - Учитывая растущую чувствительность прибылей российских нефтяных компаний к изменению цен на... читать дальше
.03 июня 2019 года 14:14
В мае ситуация в ограночной отрасли и в области розничной торговли ювелирными изделиями осталась слабой, негативно отразившись на продажах необработанных алмазов, указывают эксперты "ВТБ Капитала". Сокращение товарных запасов розничными продавцами ювелирных изделий уже начинает сказываться на... читать дальше
.03 июня 2019 года 13:57
"Вслед за ростом ожиданий замедления в глобальной экономике инвесторы стали более консервативно оценивать и перспективы спроса на сырье, включая нефть. В этой ситуации меры стабилизации рынков со стороны ОПЕК+ выглядят недостаточными, а продолжающаяся рекордная добыча в США при росте там запасов... читать дальше
.03 июня 2019 года 12:28
"Нефть завершила прошлую неделю самым резким падением с ноября прошлого года, потеряв с 30 мая более 12%. Нефтяные контракты, ранее минимально реагировавшие на ухудшение глобальных настроений, наконец, скорректировались, нагнав многие прочие рисковые активы по масштабам снижения. В качестве причин... читать дальше
.03 июня 2019 года 12:11
"С конца прошлой недели USD/RUB преодолела отметку 65.50 и с утра прибавляет 13 копеек, доходя до 65.56, - констатируют аналитики FxPro. - EUR/RUB начинает торги понедельника ростом на 15 копеек, пересекая 73.18. Текущие уровни являются знаковыми для рубля. USD/RUB находится вблизи тех отметок,... читать дальше
.03 июня 2019 года 11:22
Участники рынка могут избегать выхода EUR/USD за рамки диапазона 1,1130-1,1200 в первой половине недели - FxPro
"Евро вновь получил поддержку на спаде к 1,1130. Спросу на единую валюту помогает тяга в защитные облигации. Доходность германских 10-леток в конце недели падала ниже -0,2%, обновляя исторические минимумы. Даже греческие облигации дошли до многолетних минимумов. При этом 50-дневная средняя по... читать дальше
.03 июня 2019 года 10:26
С технической точки зрения покупатели контрактов Brent могут активизироваться в районе $60 за баррель - БКС
"Фьючерсы на Brent сегодня с утра продолжают развивать негативную динамику и теряют более 1%, консолидируясь в районе $61 за баррель, - констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. - Спред между сортами Brent и WTI значительно сократился с $11 в середине прошлой недели... читать дальше
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