Россия - лучший фондовый рынок месяца - ITI Capital

В разрезе глобальных фондовых рынков главными аутсайдерами стали рынки Китая (-15%), Сингапура (-9%) и Италии. Лидерами роста стали РТС (+2,2%), рынок Бразилии (+1,6%) и Австралии (+1,4%). С начала года РТС прибавил 19%, Швейцарии - 14%, Австралии - 13%, США и Канады - 10%. В число аутсайдеров вошли фондовый рынок Чили (-9%) и Турции (-1,5%). Основной драйвер российского фондового рынка, как отмечают аналитики ITI Capital - акции "Газпрома", которые за месяц выросли на 35% против роста "Московской Биржи" на 4,5%, движение в большей степени было обусловлено локальными факторами роста".