Ждем восстановления S&P 500 до 2870 пунктов - ITI Capital

"S&P 500 пробил 200-дневную скользящую среднюю, которая составляет 2775 пунктов, ожидается отскок до 100-дневной скользящей средней (2797 пунктов). Текущий уровень RSI 14 дней составляет 30,8 п., что указывает на высокую перепроданность. Мы ожидаем отскока от этих уровней ввиду перспектив договоренностей между США и Китаем и другими странами. Мы считаем, что дальнейшее снижение рынка не оправдано, и ждем восстановления спроса на риск, восстановления S&P 500 до 2870 пунктов или 50-дневной скользящей средней", - отмечают аналитики ITI Capital.