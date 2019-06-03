Если котировки нефти продолжат падать, наши прогнозы по компаниям нефтяного сектора могут оказаться завышенными - "ВТБ Капитал"

"За последние два дня прошлой недели цена нефти Brent снизилась на 7%, примерно до 64,80 долл./барр. Снижение относительно максимума с начала года составило 14%, - констатируют аналитики "ВТБ Капитала". - Учитывая растущую чувствительность прибылей российских нефтяных компаний к изменению цен на нефть, мы расцениваем это как повод для более пессимистичного взгляда на перспективы сектора в целом. Отметим, что наша модель, базирующаяся на оценке стоимости получаемых копаниями льгот, не содержит каких-либо указаний в пользу покупки акций. На данном этапе мы подтверждаем рекомендации по акциям анализируемых компаний сектора, но вместе с тем считаем необходимым подчеркнуть негативные риски с точки зрения наших прогнозов их финансовых результатов в случае устойчивого тенденции к снижению нефтяных котировок".

Российские нефтяные компании наращивают долю добычи в рамках проектов, к которым применяются налоговые льготы – в частности, Лукойл в конце недели сообщил, что на долю высокомаржинальных проектов пришлось 31% общей добычи компании в 1к19, что больше, чем ожидали эксперты "ВТБ Капитала". Суммарный объем налоговых льгот, предоставляемых сектору в той или иной форме, обеспечивает до 80% чистой прибыли компаний и 108% свободного денежного потока. Соответственно, растет чувствительность отрасли к динамике цен на нефть.

"Нефть Brent в настоящий момент торгуется на уровне 64,80 долл./барр., что на 14% ниже максимума этого года в 75,60 долл./барр.; половина этого снижения (7%) приходится на последние несколько дней, - указывают специалисты "ВТБ Капитала". - Средняя цена нефти с начала года составила 66,60 долл./барр. и быстро двигается к нашему прогнозу на 2019 г. на отметке 64,40 долл./барр. в среднем. Из-за такого быстрого падения котировок нефти мы занимаем более осторожную позицию по отношению к сектору и понижаем его вес до нейтрального. Все рекомендации на данном этапе мы сохраняем без изменений. Если котировки нефти продолжат падать, наши прогнозы могут оказаться завышенными (как оценки финансовых результатов, так и рекомендации по акциям). Внесение в наши модели текущей формы кривой фьючерсов на нефть (с нашим обычным дисконтом в 5 долл./барр., который постепенно приближается к нулю), если вышеуказанное произойдет, приведет к постепенному снижению наших оценок на 8–17%. Однако стоит отметить, что риск уменьшения дивидендов за 2019 г. пока не столь значительный: новый гипотетический сценарий динамики цен на нефть предполагает, что средняя совокупная дивидендная доходность российских нефтегазовых компаний может снизиться с 6,7% до 6,6% (при новой кривой фьючерсов на нефть)".