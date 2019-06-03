Снижение цен на обработанные алмазы говорит о фундаментальной слабости рынка - "ВТБ Капитал"

В мае ситуация в ограночной отрасли и в области розничной торговли ювелирными изделиями осталась слабой, негативно отразившись на продажах необработанных алмазов, указывают эксперты "ВТБ Капитала". Сокращение товарных запасов розничными продавцами ювелирных изделий уже начинает сказываться на ситуации в индийской ограночной отрасли, способствуя снижению цен и объемов экспорта обработанных камней. Между тем последние результаты розничных продаж бриллиантовых ювелирных изделий в США и Большом Китае указывают на то, что в ближайшие месяцы спад может только ускориться.

"Согласно опубликованной в мае статистике за март и апрель, финансовая ситуация в индийской ограночной отрасли еще больше ухудшилась, - отмечают специалисты "ВТБ Капитала". - Так, если в феврале – марте темпы снижения экспорта обработанных алмазов в стоимостном выражении стабилизировались в районе 2–3% г/г, то в апреле они составили уже -17% г/г (оказавшись при этом на 6% ниже среднего апрельского уровня за последние три года). Правда, одновременно замедлилось падение импорта необработанных алмазов (до 6% против более чем 20% в феврале–марте). Однако, учитывая низкий спрос на обработанные камни, можно предположить, что существенного улучшения в плане роста объемов импорта алмазов в летние месяцы не произойдет".

По мнению экспертов "ВТБ Капитала", снижение цен на обработанные алмазы говорит о фундаментальной слабости рынка. Хотя индекс цен на бриллианты PolishedPrices.com немного вырос по сравнению с началом года, цены бюллетеня Rapaport Diamond Report продолжают падать. Так, в мае они в среднем упали на 3 пп (камни весом в 1 карат подешевели немного меньше остальных).

"Сокращение товарных запасов у продавцов готовой продукции может ускориться, - полагают эксперты. - В 4к18 срок оборачиваемости товарных запасов у крупнейших мировых продавцов ювелирных изделий из бриллиантов превысил обычный уровень на девять дней (или на 6%), что говорит о том, что продавцы бриллиантовых украшений в США и Китае начали их сокращать. Низкие показатели продаж ювелирных изделий в США, а также Китае и Гонконге в первые два месяца 2019 г. указывают на вероятность дальнейшего замедления оборачиваемости запасов и ускорения их сокращения, а следовательно, и на вероятность снижения спроса на бриллианты".