Через две-три недели котировки нефти могут выйти на уровни выше $70 за барр. - БКС Глобал Маркетс

"Вслед за ростом ожиданий замедления в глобальной экономике инвесторы стали более консервативно оценивать и перспективы спроса на сырье, включая нефть. В этой ситуации меры стабилизации рынков со стороны ОПЕК+ выглядят недостаточными, а продолжающаяся рекордная добыча в США при росте там запасов сырой нефти может говорить о росте избыточного предложения. Мы считаем такие оценки чрезмерно пессимистичными: через 2-3 недели произойдет традиционный сезонный рост спроса на нефть, что может вновь вывести котировки нефти на уровни выше $70 за барр.", - полагают аналитики БКС Глобал Маркетс.