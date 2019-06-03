Если макростатистика на этой неделе будет разочаровывающей, возможно усиление рискофобии - Sberbank CIB

В пятницу динамика глобальных рынков была разнонаправленной: рынки акций, в основном развитых стран, и сырьевые котировки упали после сообщений о планах США ввести пошлины против Мексики, а валюты развивающихся рынков выросли, отмечают эксперты Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко. Доллар при этом ослаб против валют развитых стран.

"Похоже, инвесторы решили перед выходными зафиксировать прибыль после недавнего роста, - подчеркивают аналитики. - Рубль был волатильным, но на этот раз из-за внешних факторов: нефть подешевела на 5%, поэтому российская валюта не смогла укрепиться вслед за аналогами и по итогам дня просела на 0,4%. Опасения, связанные с торговой войной, добавляют беспокойства рынкам сегодня утром. Вчера правительство Китая опубликовало отчет о ходе переговоров с США и провело пресс-конференцию, обвинив американские власти в нарушении ранее взятых на себя обязательств. На выходных США отменили торговые привилегии в отношении Индии. На этом фоне гособлигации США продолжают дорожать, и участники рынка уже закладывают в котировки четыре снижения ставки ФРС до конца 2020 года".

В этой неопределенной ситуации особое значение будут иметь макроэкономические отчеты за май, которые выходят на текущей неделе, считают специалисты Sberbank CIB. "Эти данные вполне могут свидетельствовать об ухудшении ситуации на фоне торговой войны и циклических факторов (в 1К19 американской экономике оказали серьезную поддержку временные обстоятельства). Сегодня в США выходит индекс ISM PMI для обрабатывающей промышленности, а в ряде европейских стран - финальные производственные индексы PMI. Кроме того, в пятницу ожидается публикация официальной статистики по рынку труда в США. На текущей неделе мы ждем укрепления доллара, поскольку неприятие рисков будет усиливаться (особенно при публикации разочаровывающей макростатистики). По нашем мнению, сегодня рубль нацелится на отметку 65,8 за доллар", - прогнозируют эксперты Sberbank CIB.