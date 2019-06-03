Спрос на ОФЗ немного остыл на фоне падения нефтяных цен - Уралсиб

"В пятницу рублевые активы ожидаемо дешевели, так как цены на нефть впервые с начала марта опустились ниже 65 долл./барр., внутридневные потери в какой-то момент составили почти 3%. В результате рубль за основную сессию отступил почти на 0,4%. Впрочем, в пятницу все валюты ЕМ были под давлением, и главным аутсайдером оказался мексиканский песо, ослабший почти на 2,5% из-за инициативы Дональда Трампа ввести пошлины против Мексики. Цены ОФЗ по итогам дня снизились в среднем на 0,1– 0,2 п.п., наиболее активны продавцы были в пятилетних ОФЗ 26227, где объем сделок превысил 7 млрд руб. Таким образом, прошлую неделю госбумаги завершили либо нейтрально, либо лишь незначительным снижением доходностей – в пределах 4 б.п.", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

Обвал нефтяных котировок почти на 5% по итогам пяти рабочих дней стал ключевым фактором, вызвавшим ослабление интереса к рублевым активам: рубль за неделю подешевел почти на 1,5%. На аукционах Минфина объем размещения трехлетних и пятнадцатилетних бумаг составил всего 45 млрд руб., что, по мнению эксперта, сравнительно немного.

"Судя по спросу, который превысил 100 млрд руб., финансовое ведомство могло бы занять и большую сумму, однако не захотело давать премий к рынку и отсекло почти половину заявок. Сегодня утром нефть обвалилась ниже 61 долл./барр., и не исключено, что продолжит снижение в краткосрочной перспективе, что станет поводом зафиксировать прибыль в рублевых активах после майского роста. В мае они показали лучшую динамику среди сопоставимых активов ЕМ. Пока ОФЗ неоткуда взять вдохновения для продолжения ценового роста, вероятное снижение ключевой ставки на 25 б.п. в ближайшие несколько месяцев уже учтено рынком," - резюмирует аналитик корпорации Уралсиб.