Увеличившиеся покупки валюты ЦБ РФ для Минфина могут создать дополнительное давление на рубль в июне - Банк "Санкт-Петербург"

"В условиях глобального бегства инвесторов из риска большинство валют развивающихся стран снизились к доллару США по итогам недели. Рубль потерял около 1,5%, сегодня утром торгуется около 65,6 руб./$. В среду Министерство финансов России опубликует план покупок валюты ЦБ РФ на июнь. По нашим оценкам, fx-покупки в этом месяце возрастут и составят 360 млрд руб. или около $5,5 млрд (в мае 300,5 млрд или $4,6 млрд). Таким образом, с учетом "докупок" валюты (в пользу "выпавших" покупок в августе-декабре прошлого года), которые составят 53,2 млрд руб. (около $0,8 млрд), ежедневные fx-покупки оцениваются в 21,7 млрд руб. в день (в мае 19,5 млрд руб.). Увеличившиеся покупки валюты ЦБ РФ для Минфина с учетом сезонного ослабления сальдо текущего счета могут создать дополнительное давление на рубль в этом месяце", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".