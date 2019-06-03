Негативные настроения на глобальных площадках делают российскую валюту весьма уязвимой - "Нордеа Банк"

"Рубль удивительно слабо реагирует на продолжающееся ухудшение внешнего фона, тем не менее, негативные настроения на глобальных площадках делают российскую валюту весьма уязвимой. С 30 мая нефть потеряла более 12%, в то время как рубль за аналогичный период просел менее чем на 1%. Ситуация напоминает декабрь прошлого года, когда рубль практически не реагировал на падение нефти с 85 до 60 долл./бар., но затем за 2 недели ослаб на 5% (с 66.3 до 70 рублей в паре с долларом). При дальнейшем доминировании на глобальных рынках негативных настроений и ухудшении аппетита к рисковым активам на фоне эскалации торговой войны риски для рубля весьма высоки. Они особенно актуальны на горизонте июня, пока США и Китай находятся в активной фазе обмена взаимными угрозами и не спешат вернуться за стол переговоров. Рубль может слабеть заметнее в паре с долларом, чем с евро, учитывая возможное ослабление евро по итогам заседания ЕЦБ", - комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка".