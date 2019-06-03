Ставка на рост дивидендов акций РФ по-прежнему актуальна - "ВТБ Капитал"

Напряженность на глобальных фондовых рынках сохраняется, так как торговая война между Китаем и США набирает обороты и предсказать ее исход с каждым днем становится все сложнее.

Между тем, по мнению руководителя управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павла Зиновьева, на российском фондовом рынке по-прежнему есть привлекательные инвестиционные идеи.

Так, например, инвесторы могут сделать ставку на возобновление выплаты дивидендов АФК "Система" (MOEX: AFKS), а также на продолжение роста дивидендов по акциям "Газпрома". По мнению трейдера, эти бумаги - помимо высокого потенциала роста котировок - привлекательны еще и тем, что динамика их котировок, скорее всего, будет лучше рынка даже при реализации негативного сценария.

Кроме того, в интервью "Интерфакс" Зиновьев рассказал и о других инвестиционных идеях на российском фондовом рынке, обозначив основные риски.

ГАЗПРОМ: РОСТ НЕ ЗАКОНЧЕН

"Как мы и предполагали, ставка на повышение "Газпромом" (MOEX: GAZP) дивидендов сработала. За 2018 год дивиденды "Газпрома" составят 16,61 рубля на акцию, что в 1,6 раза выше, чем ожидалось ранее. Акции "Газпрома" отреагировали на это бурным ростом, который, как мы ожидаем, еще не закончен", - сказал трейдер.

По его мнению, по мере того, как глобальные фонды будут наращивать свои позиции в акциях "Газпрома", котировки этих бумаг будут расти. "Поэтому даже с учетом существенного роста на новостях о дивидендах акции "Газпрома" еще имеют потенциал для повышения рыночной стоимости", - отметил Зиновьев, порекомендовав использовать любое снижение котировок этих бумаг для покупки.

"Недавние покупки были первой волной. Так как многих клиентов новость о повышении дивидендов застала врасплох. То ралли, которое мы видели, в основном было следствием закрытия "шортов" и увеличения в портфелях веса акций "Газпрома" с уровней "ниже рынка". Теперь очередь за крупными глобальными фондами, которым нужно время для того, чтобы начать покупать акции газового концерна. В крупных фондах все достаточно формализовано: они должны все посмотреть, посчитать, должен собраться комитет, утвердить стратегию. Только тогда с их стороны начнутся покупки акций "Газпрома", а это уже очень серьезные деньги, большие финансовые потоки", - пояснил Зиновьев.

По его мнению, в ближайшие месяцы динамика котировок акций "Газпрома" будет лучше рынка.

"Есть некие риски, потому что мы не знаем цену, по которой "Газпром" будет выкупать своих крупнейших подрядчиков, эта цифра в какой-то момент будет опубликована. Но я бы рекомендовал покупать акции "Газпрома" в любом случае", - добавил эксперт.

Кроме того, трейдер считает, что "Газпром" может продолжить повышать дивиденды, так как коэффициент выплат еще не достиг 50% от чистой прибыли по МСФО.

Среди компаний нефтегазового сектора РФ, на которые стоит обратить внимание с точки зрения инвестирования, Зиновьев также выделил "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK).

"СИСТЕМА" - ОЧЕРЕДНАЯ ИСТОРИЯ ЧЕМПИОН

В настоящее время инвесторы практически не следят за GDR АФК "Система", при этом потенциал роста котировок этих бумаг очень высокий. По мнению Зиновьева, холдинг может повторить историю "Газпрома".

"Мне кажется, "Система" - это очередная история-чемпион. GDR "Системы" очень дешевы, при этом существует множество возможных катализаторов для роста стоимости этих бумаг. Если у вас в портфеле еще нет GDR "Системы", то рекомендую их купить", - сказал он.

По мнению эксперта, рынок позитивно воспримет любую новость о снижении долга "Системы", при этом продажа "Детского мира" (MOEX: DSKY) или какого-нибудь другого актива холдинга может состояться неожиданно. "Если же "Система" возобновит выплату дивидендов, мы увидим намного больший рост в ее GDR, чем был в акциях "Газпрома", - добавил Зиновьев.

Бурный рост котировок GDR "Системы" может вернуть ее в индекс MSCI Russia, что в свою очередь обеспечит котировкам дополнительный скачок.

"Один за другим катализаторы могут привести к кратному росту котировок GDR холдинга, поэтому я считают, что в настоящее время это лучшая инвестиционная идея на рынке", - подчеркнул Зиновьев.

ЮНИПРО И ТГК-1: ОБЩЕЕ - НЕ ТОЛЬКО СЕКТОР

По мнению трейдера, на рынке акций РФ есть еще несколько привлекательных инвестиционных идей. Например, стоит обратить внимание на акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA), сделав ставку на потенциальный рост дивидендов, считает эксперт.

По словам Зиновьева, акции "Юнипро" в настоящее время находятся под давлением из-за судебных исков со стороны "РусАла" (MOEX: RUAL). Однако, скорее всего, "Юнипро" удастся избежать жестких последствий из-за претензий "РусАла", поэтому снижение котировок можно использовать для покупки акций этой электрогенерирующей компании со ставкой на рост дивидендов, полагает он.

"Спор идет вокруг возможного расторжения договора на поставку мощности (ДПМ). Мне кажется, сейчас хороший момент для того, чтобы купить на долгосрочную перспективу подешевевшие из-за судебных процессов акции "Юнипро". Во-первых, скорее всего, вышестоящие инстанции не дадут создать прецедент расторжения ДПМ, так как это может стать системным риском для оптового рынка электроэнергии и мощности. А, во-вторых, акции "Юнипро" имеют хорошие перспективы с точки зрения ожидаемых дивидендов после запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС, пострадавшего в результате пожара в 2016 году", - сказал Зиновьев.

Акции "ТГК-1", по его оценке, тоже имеют хорошие перспективы роста дивидендов, а также долгосрочный катализатор роста котировок после выхода Fortum.

"Вполне возможно, что после повышения дивидендных выплат "Газпромом" его дочерние компании - в частности, "ТГК-1" - тоже преподнесут инвесторам аналогичный приятный сюрприз. Кроме того, в какой-то момент все же произойдет выход финской компании Fortum из капитала "ТГК-1". Это, скорее всего, станет драйвером роста акций "ТГК-1".

СТАВКА НА НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ

Защитным активом в случае ухудшения ситуации на мировых рынках могут стать акции золотодобывающих компаний, например, ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), считает Зиновьев.

"Мы позитивно смотрим на золото с учетом роста геополитических рисков. Более того, в настоящее время растет спрос на золото со стороны центробанков, при этом в "золотых" ETF также растет объем коротких позиций. В результате может повториться история прошлого года, когда из-за распродажи в Штатах, спровоцировавшей рост стоимости золота, хедж-фонды вынуждены были закрывать короткие позиции, которые, как и сейчас, находились на рекордно высоких уровнях. В результате цены на золото прибавили еще 20-30%", - пояснил эксперт.

"А вот бумаги компаний металлургического и горнодобывающего сектора РФ я бы не рекомендовал покупать, так как экономика Китая замедляется, особенно на фоне торговой войны", - добавил Зиновьев.

ОГОНЬ В БУМАГУ НЕ ЗАВЕРНЕШЬ

Инвесторы излишне оптимистично настроены относительно возможного исхода торговых споров между США и Китаем, считает Зиновьев.

Между тем, по его мнению, торговая война между Китаем и США является в настоящее время основным фактором риска и для экономики, и для рынка в глобальном масштабе. "По моим ощущениям, скорее всего, данный конфликт будет иметь затяжной характер. Есть вероятность того, что Дональд Трамп намеренно откладывает принятие торгового соглашения с Китаем, чтобы заключить его как можно ближе к очередным выборам президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Не исключено, что Трамп действительно хочет, чтобы люди запомнили, что именно он принес эту сделку и рынок еще больше вырос", - сказал специалист.

Однако Трамп может просчитаться, так как есть вероятность того, что Китай начнет свою игру, считает Зиновьев. По мнению трейдера, если Китай решит, что противостояние зашло слишком далеко, то у него есть ряд мер, которые могут усугубить ситуацию еще сильнее.

"Китай пока занимает выжидательную позицию: все фразы и комментарии, которые мы слышали от официальных лиц, в основном были достаточно нейтральными и доброжелательными", - сказал Зиновьев, отметив, что у Китая имеются рычаги давления. Например, Китай является основным поставщиком редкоземельных металлов в Соединенные Штаты. Если китайцы перекроют или сократят эти поставки, это сильно ударит по американским производителям полупроводников. Кроме того, достаточно значительная часть производства американских компаний, например, Apple базируется в Китае, что в сложившихся условиях тоже является риском. "Хотя основатель китайской Huawei и отметил, что не поддерживает зеркальные действия в отношении американской Apple, все может быть. Китай может ответить очень больно для Apple", - подчеркнул эксперт.

По словам Зиновьева, на данный момент самая очевидная рекомендация для держателей акций Apple или акций американских производителей полупроводников - это продавать, так как очень много рисков и соотношение "риски/предполагаемый доход" непривлекательно для покупки.

"Американский рынок акций и особенно рынок высокотехнологических компаний очень оптимистично расценивает все то, что в настоящее время происходит. Считается, что Трампу невыгодна эта война, и торговая сделка будет заключена в течение ближайшего месяца. Однако мне кажется, судя по тому, как развивается ситуация, что это не базовый вариант. Поэтому вероятность распродажи на американском рыке акций очень высока", - сказал трейдер.

Как пояснил Зиновьев, в прошлом рынок акций - особенно рынок акций высокотехнологичных компаний - рос за счет процесса глобализации. Теперь, в том числе из-за торгового спора между США и Китаем, наблюдается обратный процесс, что, скорее всего, в конечном счете приведет к падению фондового рынка.

Эксперт рекомендует зафиксировать прибыль и пока не заходить в сектор высокотехнологичных компаний. "Это относится и к бумагам "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru", - добавил он.

BREXIT И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Если риски торговой войны США с Китаем рынок недооценивает, то про проблемы в Евросоюзе, как считает трейдер, инвесторы вообще практически забыли.

По мнению Зиновьева, Великобритания с Brexit, Италия с бюджетными проблемами, неоднозначные итоги выборов в Европарламент участники рынка ставят на второй план. "Однако это не значит, что данные риски являются менее значимыми", - отмечает он.

"Торговые отношения рушатся, торговля глобальная замедляется, скорее всего, это скажется негативно на отчетах о прибыли всех компаний за второй квартал текущего года, которые будут опубликованы через несколько месяцев. Скорее всего, показатели будут не очень хорошими, и это тоже надо закладывать в текущую рыночную стоимость активов", - сказал Зиновьев.

Таким образом, как полагает эксперт, в настоящее время сложно найти объяснение тем достаточно высоким уровням цен на акции, которые наблюдаются в Соединенных Штатах Америки, и особенно в акциях высокотехнологических компаний.