Sberbank CIB поднял рейтинг акций Газпрома до "покупать" и оценку в 1,6 раза

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную цену акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2,7 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Громадина и Анны Котельниковой.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

Текущая стоимость акций "Газпрома" составляет порядка $3,28 за штуку.