Поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке рубль большую часть дня торговался в красной зоне. С самого утра отечественная валюта оказалась под давлением падающих нефтяных котировок (в течение дня цена марки Brent падала до минимумов с середины февраля текущего года). Негативными факторами также выступали очередное ухудшение торговых отношений в мировой экономике (после введения пошлин США на импорт из Мексики) и слабая статистика по деловой активности в производственном секторе Китая. К окончанию рабочего дня мексиканский песо терял около 2,7%. Также заметно слабела аргентинская валюта (-0,6%). Впрочем, другие развивающиеся валюты к концу дня игнорировали торговый фактор и демонстрировали рост, вслед за которым постепенно сошла на нет и отрицательная динамика рубля. По всей видимости, поддержку валютам развивающихся рынков оказывают усилившиеся ожидания по возможному переходу ФРС к смягчению процентной политики (в частности, накануне такие ожидания усилил член FOMC Р.Кларида). В этих условиях, скорректировать американскую валюту помогли и оказавшиеся хуже ожиданий данные в США по индексу деловой активности в Чикаго и потребительскому индексу от Мичиганского универстита", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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