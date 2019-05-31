Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор высокодоходных американских облигаций - Julius Baer

Впервые в текущей фазе делового цикла один из высокопоставленных чиновников ФРС США заговорил о необходимости снизить процентные ставки в ответ на возможное ухудшение экономического прогноза, напоминает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Выступая в экономическом клубе Нью-Йорка, заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил о собственной готовности проголосовать за снижение стоимости заимствований в американской экономике. Эти слова прозвучали в период, когда свежая статистика начала указывать на замедление роста ВВП. Так, индикатор месячного прироста внутреннего валового продукта от Федерального резервного банка Атланты показал значение 1,3%, а индекс экономических неожиданностей от Citi составил -31,9 п.

"Справедливости ради следует сказать, что ФРС будет оставаться "позади кривой", даже если снизит ставки позднее в текущем году. - указывает эксперт Julius Baer. - Фьючерсный рынок ожидает ключевую ставку на уровне 2% в декабре 2019 года (месяцем ранее оценка находилась на уровне 2,2%). Подразумеваемый уровень инфляции (разница между доходностями к погашению неиндексируемой и индексируемой облигации с тем же сроком до погашения) на горизонте 5 лет опустился до 1,6%. Иными словами, рынок облигаций не ожидает, что в ближайшие пять лет инфляция достигнет целевого для ФРС уровня роста цен в 2%. Чем дольше ставки будут оставаться низкими или опускаться, тем активнее инвесторы будут вести себя в более рисковых сегментах рынка облигаций. Мы по-прежнему позитивно оцениваем сектор высокодоходных американских облигаций, американских и европейских облигаций низкого инвестиционного рейтинга и предпочитаем кредитный риск риску дюрации".