Возможно, тенденция ослабления рубля сохранится ещё несколько торговых дней - "Открытие Брокер"

"Рубль находился под давлением, как и валюты других сырьевых стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4260 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,09%, недельная до 8,05%, а месячная осталась на уровне 8,08%. Ставки межбанковского кредитования явно указывают на дефицит ликвидности, но пока это слабо помогает рублю. Глобальное бегство от риска заставляет капитал уходить в качество. Об этом свидетельствуют как укрепляющаяся иена, так и снижающаяся доходность американских казначейских обязательств. Кроме того, отечественный рынок ОФЗ показал существенный рост в апреле-мае, но деревья, как правило, до небес не растут. Глава ЦБ РФ фактически объявила о том, что ставка регулятора будет снижена во II-III кварталах. Ожидания данного события во многом определяли позитивную динамику ОФЗ. Соответственно, по факту роста вероятности до 100% началась фиксация прибыли "горячих" денег. Возможно, что тенденция ослабления рубля сохранится ещё несколько торговых дней, пока на фронтах торговой войны не появятся какие-либо позитивные новости", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.