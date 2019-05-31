В текущей ситуации ждем закрепления валютной пары выше 65 рублей за доллар - ИК "ФИНАМ"

"Рубль игнорирует снижение цен на нефть. Поддержку рублю оказывают экспортеры которым предстоит выплачивать дивиденды и большая часть этой суммы будет покрыта за счет продажи валюты. В любом случае курс рубля в ближайшие месяцы вряд ли ослабнет ниже 66-67 рублей за доллар. В текущей ситуации ждем закрепления доллара выше 65 рублей за доллар", - прогнозирует директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.