Отрицательная динамика по индексу МосБиржи может усилиться, поддержкой выступит рубеж в 2600 пунктов - БКС

Последние дни российский рынок акций выбивался из динамики международных площадок, демонстрируя рост даже в условиях падающей нефти, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Этому способствовало как ослабление национальной валюты, так и отдельные корпоративные истории в крупных именах. Вчера главным хедлайнером стали акции "Газпрома", прибавив 2,9% на фоне положительной отчетности за I квартал и ожиданиях улучшения дивидендной политики. Итого всего за пару недель "национальное достояние" взлетело примерно на 30%, обновляя исторические максимумы за последние 7 лет.

"Сегодня накопленный внешний негатив не смог не оказать влияния на динамику российских акций, - отмечает аналитик. - Индекс Мосбиржи открылся ниже вчерашних уровней и днем демонстрирует умеренное снижение. Внутри индекса также всё раскрашено в красный цвет, снижение идет широким фронтом. Но и здесь находятся растущие истории: лидером являются акции "Аэрофлота", которые прибавляют более 2,5% после публикации отчетности за I квартал".

По мнению Александра Бахтина, главным текущим негативным фактором остается падающая нефть. За последнюю неделю баррель Brent потерял 6%, закрепившись ниже отметки в 70$. Сегодня нефтяные котировки продолжают снижение нарастающим темпом от 1% с утра до 2,4% днем. Инвесторов вновь расстроили данные от Управления энергетической информации США по запасам, которые сократились только на 282 тыс. баррелей против ожидаемых 857 тыс. Такие цифры сами по себе не оправдывают вчерашнего резкого снижения (-3,7% по Brent), но в условиях, когда, несмотря на сокращение экспорта нефти из Ирана и стран ОПЕК+, запасы снижаются более низкими темпами, они вызывают рост опасений инвесторов по поводу дальнейшей динамики. Ведь тема с торговыми войнами и рисками замедления мировой экономики остается на повестке, оказывая давление на большинство классов рыночных активов. Дополнительную ясность внесет заседание ОПЕК+ в середине июня.

"Торги на Московской бирже продолжаются в условиях снижения европейских фондовых площадок на 1-2%. Азия закрылась также на отрицательной территории: SHANGHAI -0,24%, NIKKEI- 1,63%. В Китае были опубликованы цифры по PMI в промышленном секторе, которые оказались ниже ожиданий. В развитие истории торговых противостояний Трамп опубликовал очередной твит о новых пошлинах на экспорт из Мексики. Сегодня в течение дня отрицательная динамика по индексу Мосбиржи может усилиться, поддержкой выступит рубеж в 2600 пунктов", - полагает эксперт "БКС Премьер".